The Last of Us Parte II: scoperto un dialogo tra Joel ed Ellie sul tatuaggio della protagonista

Un fan di The Last of Us Parte II ha ricostruito un dialogo inutilizzato tra Ellie e Joel in cui discutono del tatuaggio della protagonista. L'utente di Reddit taegukie teorizza che questa conversazione sarebbe dovuta avvenire nel flashback "Finding Strings", in cui Joel parla del fumetto di Savage Starlight che sta leggendo. Ecco il discorso di seguito:

Joel: "Così ho notato che il tuo, uh, ologramma...è una falena. Era da lì che veniva il tuo tatuaggio?"

Ellie: "Ugh... forse?...mi stai giudicando?"

Joel: "Non sto giudicando. Solo curioso"

Ellie: "Bugiardo!"

Joel: "Beh, come ho detto, non sto giudicando... penso che la falena sia carina"

Come i giocatori della serie sapranno Ellie si è fatta tatuare una falena per coprire il segno del morso ricevuto nel capitolo precedente, che ha prima cercato di coprire con l'acido. Di seguito potete sentire il breve dialogo tra Joel ed Ellie scovato dal giocatore.

I giocatori di The Last of Us Parte II continuano a trovare interessanti easter egg: tra questi troviamo un tributo ai fan di Supernatural.

Fonte: Eurogamer