Astro's Playroom 2? Team Asobi lavora a un nuovo action 3D

Lo sviluppatore di Astro's Playroom, Team Asobi, sta realizzando un nuovo gioco d'azione 3D che sembra essere un nuovo gioco di Astro Bot.

La scorsa settimana, Team Asobi, ha pubblicato un annuncio di lavoro sulla pagina LinkedIn di PlayStation (come notato per la prima volta da Gaming Route). Il lavoro stesso richiede a un level designer di costruire "una varietà di livelli per un gioco d'azione 3D, ognuno con un ottimo ritmo e situazioni creative", secondo la descrizione generale del post di LinkedIn.

"Porta creatività e umorismo nel gioco", è elencato nella sezione delle responsabilità del post di lavoro. Combinando questi due elementi in uno, e un gioco d'azione 3D con elementi comici, sembra si stia descrivendo Astro's Playroom.

Un nuovo gioco in lavorazione presso Team Asobi in realtà non dovrebbe sorprendere. Il mese scorso, a giugno, lo sviluppatore ha rivelato che stava lavorando su un gioco nuovo di zecca, sperimentando il nuovo controller di PS5, DualSense, oltre ad aumentare l'organico complessivo presso lo studio in Giappone per prepararsi allo sviluppo del nuovo progetto.

È una buona notizia che il Team Asobi stia crescendo e stia cercando di sperimentare ulteriormente con l'impressionante controller di nuova generazione. Astro's Playroom è preinstallato su tutte le console PS5, fungendo fondamentalmente da demo tecnologica per le capacità di DualSense, ed è un vero piacere da giocare, con vari fantastici livelli che introducono il giocatore alla nuova console.

In effetti, un sequel di Astro's Playroom potrebbe essere stato suggerito attraverso il Platinum Trophy del gioco. Il trofeo, che viene sbloccato dopo aver acquisito tutti gli altri trofei in Astro's Playroom, rimanda alla "prossima avventura" dello sviluppatore.

Fonte: Gamesradar.