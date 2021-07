AWAY The Survival Series: un lungo video di gameplay mostra le meraviglie del mondo animale

AWAY The Survival Series è sicuramente un titolo atipico: un gioco d'avventura ed esplorazione, a base naturalistica, di cui Breaking Walls ha rilasciato un sorprendente gameplay video ricco di elementi inediti, tra cui missioni, boss fight e "personaggi" giocabili.

Il gioco, che arriverà anche per le precedentemente confermate piattaforme PC (su Steam), Xbox One e PlayStation 4, è un gioco d'azione e avventura così descritto:

"Gioca nei panni di un piccolo petauro dello zucchero in un documentario naturalistico tutto tuo. Vola tra gli alberi, combatti pericolosi predatori ed esplora ambienti bellissimi mentre ti imbarchi in un'avventura per salvare la tua famiglia."

Il gioco presenterà un open world ricco di vita... e di pericoli, con tanto di photomode molto strutturato, altri "personaggi" giocabili (una salamandra, uno scarabeo, una rana, uno scorpione, un ragno e una mantide religiosa) e inoltre la versione PS5 supporterà il settaggio grafico (che immaginiamo sarà presente anche su PC) chiamato "Documentary Experience" che sfrutta tutta la potenza della console per un'esperienza di grande realismo.

