Baldo: The Guardian Owls, il titolo italiano tra Zelda e Studio Ghibli una data di uscita e un nuovo trailer

Lo sviluppatore Naps Team ha annunciato che Baldo: The Guardian Owls uscirà su Nintendo Switch, PC, Xbox One e PlayStation 4 il mese prossimo. Insieme all'annuncio, è stato rivelato un nuovo trailer del gioco. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un'avventura ispirata allo stile visivo dello Studio Ghibli e a Zelda, il tutto condito da una grafica in cel shading.

Baldo: The Guardian Owls è ricco di enigmi impegnativi da risolvere e segrete complesse da esplorare. Vestirete i panni di Baldo attraversando questo appassionante mondo aperto, in cui incontrerete tantissimi personaggi bizzarri e indimenticabili, per decifrare la misteriosa profezia e sfidare così il destino del protagonista.

Baldo è un'avventura deliziosamente fantasiosa ed emozionante, in cui dovrete scoprire nuove città e i loro caratteristici abitanti, combattere contro nemici feroci, trovare templi nascosti e collezionare oggetti comuni o magici per ottenere nuove armi potenti o svelare la miriade di segreti di questo strano territorio. Senza indugi vi lasciamo alla visione del trailer.

Baldo: The Guardian Owls sarà disponibile per Nintendo Switch, PC, Xbox One e PlayStation 4 il 27 agosto.

Fonte: YouTube