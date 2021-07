Bloodborne ha una mod che ripristina la scorciatoia verso il boss Chierico Belva

Una nuova mod di Bloodborne che verrà presto pubblicata ripristinerà alcuni contenuti tagliati nel gioco, 7 anni dopo l'uscita del gioco. La nuova mod, sviluppata da Garden of Eyes, ripristina la porta scorciatoia del Chierico Belva che collega Yharnam Centrale con la Cattedrale. Nel gioco finale, questa porta non è funzionante, poiché c'è una sorta di barriera invisibile che impedisce ai giocatori di usarla.

Attualmente non c'è ancora una data di uscita della mod, ma sembra che non sia così lontana dal lancio. Garden of the Eyes ha confermato che la mod è pronta, ma richiede un'ulteriore ottimizzazione poiché i tempi di caricamento sono lenti al momento. Era stato proprio Lance McDonald a dimostrare che FromSoftware ha in seguito rimosso questa scorciatoia, probabilmente per migliorare i tempi di caricamento o lo streaming della risorse.

Il modder ha utilizzato alcune delle risorse rimanenti trovate nel gioco e ha corretto la porta di collegamento nella versione finale, che comportava anche la modifica delle collisioni, dei file della mappa e degli script per il corretto caricamento delle aree. La mod posiziona anche un muro di nebbia di fronte alla porta se il giocatore non ha sconfitto il Chierico Belva in modo da prevenire bug che causerebbero problemi al gioco. Di seguito potete dare uno sguardo al video.

Recentemente Bloodborne per PS4 ha ricevuto inoltre una patch non ufficiale creata proprio da McDonald che porta il gioco a girare a 60 fps.

