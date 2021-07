Dragon Age starebbe per diventare una serie TV Netflix

Stando ad alcune fonti affidabili e comprovate da Giant Freakin Robot, Dragon Age diventerà una serie TV su Netflix e lo show è in fase di sviluppo attivo proprio ora.

Ci sono pochi dettagli su come potrebbe essere una serie Netflix di Dragon Age, ma in base al gioco originale, ci sono diverse strade che potrebbe prendere, a partire dallo sviluppo del personaggio. A differenza di altri adattamenti di videogiochi, l'aspetto RPG darebbe opzioni creative per nuovi personaggi non spesso offerte da altre produzioni. Certo, ci sono regole in questo mondo di Dragon Age con personaggi iniziali prestabiliti, ma non sono così chiaramente definite come altri show basati su videogiochi.

Creato da BioWare, Dragon Age è un franchise che comprende una serie di diversi titoli di videogiochi che sono stati lanciati su tutte le principali piattaforme. Ci sono quattro giochi della serie principale (Origins, II, Inquisition, 4) e quattro spin-off (Journeys, Legends, Heroes of Dragon Age e The Last Court) che sono stati pubblicati negli ultimi dieci anni.

Come molti altri giochi di ruolo, ci sono elementi del mondo in Dragon Age che hanno linee simili ai giochi di ruolo standard. Ambientato nel mondo di Theda, il gioco originale implementa elementi di fantasia in cui gli umani fanno parte del mondo, ma ci sono anche elfi, maghi, nani e il resto dell'"equipaggio fantasy" che vi aspettereste di vedere.

Netflix non è nuova all'adattamento di videogiochi, avendo già prodotto The Witcher (che sta entrando nella sua seconda stagione). È stata una delle offerte più popolari della piattaforma, diventando una delle serie più trasmesse in streaming di sempre per il servizio. Si potrebbe immaginare che una serie di Dragon Age raggiunga vette simili se fatta bene. Il materiale di partenza sicuramente c'è e ci sono varie possibilità anche per molti altri mondi da costruire.

