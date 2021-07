EA: 'videogiocatore? Termine inutile e obsoleto, come dire le persone che respirano'

Il gaming è diventato così comune e onnipresente che non ha più senso chiamare qualcuno "videogiocatore", secondo il dirigente di EA, Elle McCarthy. McCarthy è il VP of brand presso EA e la sua attuale missione è reinventare e rinvigorire la compagnia dal punto di vista del marchio.

Parlando con AdWeek, McCarthy ha affermato che il gaming "non è più un mezzo o un'industria. Ora puoi interagire con quasi tutto attraverso il gioco, da un'area di interesse come l'interior design a un movimento come il Black Lives Matter o esplorare la tua identità sessuale".

"Mi viene spesso chiesto come i marchi possono collaborare con i giochi o parlare con i giocatori, ma in realtà non esistono affatto i giocatori e capirlo sarà cruciale", ha detto. "Sapevi che solo il 14% dei giocatori si identifica come gamer e che lo fa solo il 6% per le donne?."

Con questo in mente, McCarthy ha affermato che il termine "videogiocatore" è inutile, perché non è più significativo che sottolineare che le persone respirano aria.

"Cercare di etichettare i giocatori è come etichettare persone a cui piace la musica o persone che respirano aria", ha aggiunto.

McCarthy è entrata in EA nel febbraio 2020. Come accennato, il suo attuale compito principale è aiutare a dare nuova vita ad EA, che ora ha quasi 40 anni. "Quando un'azienda non si occupa del suo marchio dall'interno da così tanto tempo, richiede un'enorme quantità di pensiero innovativo", ha affermato. "La premessa di Electronic Arts è che il gioco risveglia il tuo cervello ed è il mezzo di intrattenimento più connettivo sulla terra. La nostra azienda è cresciuta attraverso un'incredibile innovazione, riportando questo scopo al centro. Questa è l'innovazione del marchio in azione".

Uno degli attuali compiti e responsabilità specifici di McCarthy presso EA è elaborare una "strategia per lo scopo del marchio" per aiutare a "diffondere positività attraverso i nostri prodotti".

Fonte: Gamespot.