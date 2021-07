Elden Ring sulla copertina di Play Magazine! Tanti dettagli in arrivo in uno speciale di 10 pagine

Ora che è passato poco più di un mese dal nuovo reveal di Elden Ring (dove tra l'altro è stata annunciata anche la data di uscita ufficiale), il titolo tanto atteso di FromSoftware in collaborazione con lo scrittore George RR Martin compare questa volta sulla copertina dell'ultimo numero di Play Magazine.

Il sito web Games Radar ha pubblicato l'immagine della copertina che la prima pagina di uno speciale di dieci pagine in cui si parla di questo gioco. Come riporta il sito web in questo speciale viene esplorato tutto "ciò che sappiamo del gioco e del suo open world, l'Interregno creato da George RR Martin e Hidetaka Miyazaki".

Sfortunatamente per ora questi sono solo gli unici dettagli che sono stati condivisi, ma è probabile che successivamente sapremo qualcosa di più del contenuto dello speciale. Di seguito potete dare quindi uno sguardo alla copertina del magazine oltre che la prima pagina dell'articolo dedicato ad Elden Ring.

Elden Ring sarà disponibile dal 21 gennaio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStaton 5.

