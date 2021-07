FIFA 23 potrebbe essere free-to-play proprio come eFootball

Il modello free-to-play associato a una struttura da Game as a Service non è di certo una novità e sempre più grandi nomi stanno guardando proprio a questo tipo di progetti anche per alcuni dei franchise più importanti del settore. In questo senso il futuro dei videogiochi calcistici potrebbe essere completamente free-to-play.

Questo almeno è lo scenario tratteggiato da Donk, un insider molto noto e ritenuto affidabile soprattutto quando si tratta del franchise di EA Sports. In un tweet per molti versi passato in sordina, Donk conferma che il prossimo capitolo della serie, FIFA 23, sarà free-to-play con il totale supporto al cross-play. Ovviamente è solo un rumor ma bisogna ammettere che non sarebbe di certo impensabile, anzi.

Se così dovesse essere ci troveremmo di fronte a un cambiamento con un anno di ritardo rispetto a PES. La serie di Konami adotterà già quest'anno la struttura da free-to-play con il suo eFootball in una scelta che ha fatto storcere il naso a diversi fan di vecchia data ma che a livello puramente economico potrebbe rivelarsi molto azzeccata per la compagnia nipponica.

Free to play ? Cross platform #FIFA23 — Donk | #FIFA22 (@DonkTrading) July 17, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Tornando al possibile FIFA 23 free-to-play, già ora FIFA deve quasi tutto il proprio successo a FUT e alle microtransazioni e andare oltre il canonico prezzo pieno non sarebbe di certo una scelta assurda.

Ricordandovi che FIFA 22 sarà disponibile dall'1 ottobre, voi cosa pensate di questo rumor? Il futuro dei calcistici è sempre più free-to-play?

Fonte: SegmentNext