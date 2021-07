Forza Horizon 5 risplende in queste nuove bellissime immagini sui biomi

Dall'annuncio all'E3 di quest'anno, Forza Horizon 5 si è mostrato in alcuni filmati e immagini: ora, grazie ad un nuovo post pubblicato su Xbox Wire, possiamo dare uno sguardo a nuovi screenshot che definiscono tutti e 11 i biomi presenti nel gioco.

Le stagioni torneranno in Forza Horizon 5 e ciascuno di questi 11 biomi passerà attraverso le stagioni in modo diverso: la primavera porterà la stagione delle piogge sui terreni agricoli e nelle giungle, ad esempio, mentre l'estate potrebbe portare le tempeste tropicali sulla costa. Il tutto su una mappa grande circa una volta e mezza quella di Forza Horizon 4.

"Sapevamo fin dall'inizio che volevamo che questo fosse il più grande Forza Horizon di sempre. Tuttavia, quando abbiamo deciso di fare le cose in grande, sentivamo di dover anche offrire una maggior diversità e contrasto", ha affermato il direttore creativo Mike Brown. Di seguito potete dare uno sguardo alle immagini.

Il direttore artistico Don Arceta ha parlato del processo di ricerca necessario per creare questi biomi. "Il nostro team raccoglie riferimenti dal luogo e crea immagini concettuali che mettono in risalto la bellezza e i dettagli unici per ogni bioma", ha affermato. "Utilizziamo tecniche come la fotogrammetria per ricreare l'ambiente con precisione e precisione...e portiamo la bellezza del mondo, attraverso le immagini e i suoni che troverete in ogni area. L'obiettivo del processo artistico è renderlo talmente reale da sembrare di essere davvero lì".

Vi ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 9 novembre su Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Eurogamer