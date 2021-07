Tren è il nuovo videogioco di Media Molecule completamente sviluppato in Dreams

Dreams è un titolo per PS4 in cui i giocatori creano altri giochi, a volte ricreando interi franchise grazie al suo incredibile motore creativo. Vincitore di numerosi premi, Sony aveva grandi speranze sul fatto che Dreams sarebbe diventato in un certo modo il nuovo Roblox, in cui le persone avrebbero effettuato l'accesso per giocare a centinaia di titoli creati dagli sviluppatori.

Ciò sfortunatamente non è accaduto: nonostante il suo inizio roboante, Dreams ha faticato a tenere un numero di giocatori attivo. Ciononostante tutto questo non ha impedito a Media Molecule di ospitare anche quest'anno la sua convention virtuale annuale "DreamsCom".

La convention di quest'anno inizierà con un annuncio speciale: Media Molecule infatti presenterà un nuovo gioco realizzato internamento in Dreams chiamato Tren. Si tratta di un titolo basato sulla costruzione di piste. Nato inizialmente come progetto personale del lead designer Johb Beech, lo studio ha deciso di espandere questo lavoro.

All aboard! @BeechCorp are embarking on a high-score chasing, track-building adventure and you're invited!



Announcing: ? TREN ?



Learn more about the #MadeInDreams game during our #DreamsCom21 Opening Day stream at 5PM BST/9AM PDT on Twitch & TikTok! pic.twitter.com/Cw39M2c79g — Media Molecule (@mediamolecule) July 27, 2021

Attualmente non abbiamo idea di come sia effettivamente il gioco, ma Media Molecule ha fornito un indizio sotto forma di trenino come potete vedere dal tweet. Ad ogni modo non dovremo aspettare poi molto perché tra poco verrà svelato ufficialmente.

