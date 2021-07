Monster Hunter Rise incontra Okami con l'arrivo di contenuti a tema

Monster Hunter Rise non ha ancora avuto lo stesso "bombardamento" di stravaganti missioni e equipaggiamenti crossover dei suoi predecessori, ma Capcom ha comunque mantenuto costante il flusso di aggiornamenti gratuiti e contenuti aggiuntivi.

E anche la prossima aggiunta gratuita potrebbe soddisfare i fan.

Come potete vedere nel trailer più in basso, una ricompensa di un imminente Event Ques sarà un "Ammy Costume", un set di armature per il vostro Palamute. Questo è, ovviamente, Sun Goddess Amaterasu del brillante Okami, un titolo che i giocatori Nintendo potrebbero conoscere da Wii e più recentemente dalle iterazioni Switch.

Il gioco di ruolo d'avventura è stato molto apprezzato dai fan, quindi combinarlo con Monster Hunter Rise potrebbe essere un'idea molto interessante.

Il contenuto arriverà il 30 luglio, con altri "Capcom Collabs" in arrivo ad agosto e in autunno. Ci sono anche missioni evento settimanali da non perdere.

Fonte: Nintendolife.