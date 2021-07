New World giocato in diretta alle 11:30 alla scoperta del fenomeno del momento!

Record di 200.000 giocatori in contemporanea, uno dei titoli più venduti su Steam grazie ai pre-order e un'accoglienza molto buona su Twitch dove è stato uno dei giochi più visti dell'ultimo periodo. Dopo diversi passi falsi New World sarà il primo successo videoludico di Amazon?

Sicuramente è presto per dirlo ma noi di Eurogamer.it abbiamo deciso di dare un'occhiata da vicino a questo progetto e di regalarvi uno sguardo a un MMO che a quanto pare potrebbe far gola anche a chi proprio non riesce a digerire il genere. Oggi giochiamo in diretta New World in un'occasione imperdibile per scoprire da vicino uno dei fenomeni videoludici del momento.

Appuntamento alle 11:30 con il nostro Alberto "Wochinimen" Naso sul canale ufficiale di Eurogamer.it o attraverso il player in calce qui e sul nostro sito!

