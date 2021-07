Nintendo 3DS ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento dopo 9 mesi di nulla

A sorpresa, la versione 11.15.0-47 per Nintendo 3DS è ora disponibile e, secondo le note sulla patch, apporta poco più di "miglioramenti alla stabilità e all'usabilità del sistema", una frase che Nintendo usa spesso durante gli aggiornamenti di sistema minori.

Tuttavia, il dataminer OatmealDome ha indagato ulteriormente e afferma che la patch sembra aver aggiornato la modalità di ripristino del palmare. Secondo quanto riferito, ha anche aggiornato il browser Internet, che a quanto pare servirebbe a correggere un exploit. Si tratta del primo aggiornamento da quello pubblicato a novembre del 2020, ovvero circa nove mesi fa, il quale migliorava la stabilità del sistema. In precedenza, la versione 11.13.0-45, pubblicata a dicembre 2019, risolveva un problema per cui StreetPass non funzionava in alcuni casi.

Nintendo ha ufficialmente interrotto la produzione di tutti i modelli del 3DS nel settembre dello scorso anno, confermando che la produzione era terminata all'inizio dell'anno poiché tutta l'attenzione veniva posta su Switch. Non solo ma a marzo di quest'anno la società ha interrotto anche la riparazione dei modelli Nintendo 3DS e 3DS XL.

[Nintendo 3DS]



Version 11.15.0-47 has been released for all regions.



Official Japanese patch notes state ?stability?.



It appears to update the Internet Browser (possibly fixing an exploit?) and recovery mode?s SSL system component. https://t.co/1vBeajGagh — OatmealDome (@OatmealDome) July 27, 2021

Nintendo 3DS aveva venduto 75,08 milioni di unità in tutto il mondo alla fine di marzo 2019, ma quel numero ha raggiunto i 75,77 milioni entro la fine di marzo 2020.

Fonte: VGC