Steam Deck avrà la precisione del mouse grazie a trackpad e giroscopio

Valve ha da poco annunciato il suo Steam Deck e ora ha deciso di approfondire alcune delle caratteristiche del dispositivo. Nello specifico la compagnia si è focalizzata sul trackpad e il giroscopio, due sistemi che, uniti, replicheranno la precisione di un mouse.

Partendo dal presupposto che alcuni giochi non si controllano bene con gli stick analogici, Valve ha sperimentato molto con i trackpad. L'hardware engineer Yazan Aldehayyat ha detto a IGN: "abbiamo fatto ricerche molto tempo fa e ci siamo convinti che i trackpad sono davvero il sistema di input più versatile. Sono la soluzione migliore per poter controllare moltissimi dei giochi presenti su Steam. A livello di hardware hanno una latenza molto inferiore rispetto a Steam Controller".

Questa caratteristica, secondo Valve, sarà importante in giochi FPS, perché i giocatori avranno una risposta più rapida durante gli scontri a fuoco. Ma in titoli di questo tipo, i giocatori potranno contare anche su un'altra feature, ovvero i controlli giroscopici, che influenzeranno la mira semplicemente inclinando Deck.

Anche in questo caso, Valve rivela che ha lavorato sul giroscopio per molto tempo e può essere attivato toccando il trackpad o lo stick. La feature è stata migliorata per quanto riguarda la latenza e, questo, permetterà "esperienze di puntamento più reattive".

Il designer Scott Dalton ha detto che, combinando il trackpad (o il joystick) con i controlli di movimento, i giocatori vedranno grossi cambiamenti nella precisione in fase di mira. "Consente di fare cose che prima sarebbero state più difficili, come cercare di colpire in testa un nemico. È facile usare il braccio per avere questo movimento preciso, mentre potrebbe essere molto più complesso con la levetta analogica. Si tratta quindi di un'esperienza molto simile a quella di un mouse".

Steam Deck arriverà entro la fine del 2021.

Fonte: IGN.