Videogiochi e la tecnologia blockchain insieme? Per il co-fondatore di Reddit un incontro chiave

Alexis Ohanian, co-fondatore di Reddit, ha affermato che il 2021 sarà un anno decisivo per i videogiochi grazie anche alla crescita della tencologia blockchain. Attraverso un post su Twitter, Ohanian ha dichiarato che il 2021 sembra assomigliare ai "primi giorni di Reddit".

Il mercato videoludico è diventato estremamente popolare in questi anni: secondo alcune stime, questa industria ha recentemente eclissato il cinema, lo sport e la musica anche grazie in parte alla pandemia da Coronavirus.

"Il 2021 sarà un anno decisivo per i giochi. Sembra quasi i primi giorni di Reddit" ha dichiarato. Spiegando in seguito meglio il suo pensiero, Ohanian ha affermato che la tecnologia blockchain nei giochi "funziona per dare ai giocatori un valore reale per il loro tempo e denaro, il tutto su una scala globale". Se ciò dovesse essere vero, si potrebbe creare una sorta di sistema in cui le risorse che vengono guadagnate in un gioco potrebbero trasferirsi come una risorsa che ha valore in un altro sistema.

Blockchain tech works to give gamers real value for their time and money... as well as taste... all at global scale. — AlexisOhanian 7??7??6?? (@alexisohanian) July 27, 2021

Sarà interessante vedere se e come la tecnologia funzionerà da sola nei giochi in futuro.

