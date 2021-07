The Last of Us di HBO: Neil Druckmann regala una PS5 al Tommy della serie per 'lavoro'

Le recenti riprese per l'adattamento della serie TV HBO di The Last of Us richiedono senza dubbio molto lavoro da parte del team. Anche la ricerca è importante e a quanto pare è proprio per questo che Neil Druckmann ha regalato una PS5 a Gabriel Luna, l'attore che veste i panni di Tommy nella serie TV ispirata all'omonimo gioco.

Su Instagram, l'attore ha rivelato di aver ricevuto una PS5, così da poter indagare ulteriormente sul suo ruolo. "Un enorme GRAZIE a Playstation e Neil Druckmann per avermi fornito l'attrezzatura necessaria per approfondire la mia ricerca. Rigiocherò The Last of Us 1 e 2 nella modalità in cui se vieni ucciso devi tornare all'inizio" si legge nella didascalia.

Non dubitiamo per un solo secondo che questa console ricevuta dal co-presidente di Naughty Dog, creatore di The Last of Us e sceneggiatore della serie televisiva al fianco di Craig Mazin, sia per conoscere meglio il personaggio di Tommy. Ma il grande sorriso e quell'affermazione sulla modalità di gioco dice probabilmente molto di più.

La serie TV di The Last of Us non ha ancora una data di uscita precisa per il momento.

