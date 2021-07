Total War Saga: Troy - Mythos ricrea la guerra di Troia in chiave mitologica, ecco data e trailer

Attraverso un comunicato stampa, SEGA annuncia la data di uscita di Mythos, l'espansione di Total War Saga: Troy che arriverà su PC il 2 settembre. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato per intero.

La battaglia di Troia non sarà combattuta solo dagli uomini. Negli angoli più remoti del regno si vocifera di tre antiche bestie colossali: un terrore alato dalla forza catastrofica, una serpe strisciante dalle molte teste e un feroce mastino che dimora nell'abisso. Trovale, domale e cambia il corso della guerra. Con il pacchetto di contenuti Mythos di A Total War Saga: Troy, i giocatori possono rivivere la guerra di Troia in tutta la sua gloria mitologica.

Imbarcatevi nella vostra personale odissea e intraprendete una delle tre nuove spedizioni volte a trovare, vincere e domare le bestie mitologiche. Sono tre le creature leggendarie che potrete aizzare contro i vostri nemici: Cerbero, il feroce mastino di Ade a guardia degli inferi, il Grifone, il signore alato dei cieli, e l'Idra, una serpe a nove teste che sparge veleno e follia.

Affrontate battaglie sanguinose in epici teatri di guerra, al comando di eroi celebri dell'epoca e di guerrieri mitologici dalla forza devastante. Potrete reclutare diverse unità nuove, tra cui i leggendari Arimaspi e le ombre degli inferi, oppure rivisitazioni mitologiche di unità fondamentali e iconiche, come i Centauri, i Giganti e il Minotauro. Miglioratene la prestanza in battaglia con abilità potenziate, come sortilegi letali e incantesimi rigenerativi.

Cambiate il corso della guerra di Troia in una mappa della campagna che trae ispirazione direttamente dal mito e che include dinamiche di gioco tutte nuove, nonché nuove modalità di attrarre il favore degli dèi e di adempiere al loro volere divino.