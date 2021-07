Where the Water Tastes Like Wine finito al 100%? L'incredibile storia di un achievement impossibile

Un achievenemt irraggiungibile nel gioco Where the Water Tastes Like Wine, disponibile su tutte le principali console e PC, confonde i "cacciatori" di trofei e le persone a cui piacciono i bei numeri tondi...

Where the Water Tastes Like Wine (o più comodamente WtWTLW ) è in parte un romanzo visivo, in parte un puzzle game. Vestite i panni di un vagabondo che attraversa l'America raccogliendo storie, che poi condivide con altri viaggiatori nella speranza di raggiungere alla fine un luogo leggendario.

Su Steam, il gioco ha 38 obiettivi. Solo 37 sono raggiungibili. L'ultimo trofeo, "Where the Water Tastes Like Wine", non può essere guadagnato e sta causando un "grande dolore" ai giocatori Steam cacciatori di trofei.

Ma c'è una buona ragione per questo.

Johnnemann Nordhagen è il lead designer di WtWTLW e ha implementato questo sistema di achievement per mostrare il messaggio centrale di WtWTLW.

"Un grande tema di WtWTLW è l'idea che l'America promette molto alla sua gente, ma fallisce quella promessa", ha detto Nordhagen a Kotaku. Durante il gioco ascolterete storie di stupri di terre indigene, lotte sindacali e la triste realtà della vita sotto Jim Crow. Non c'è posto nella vera America per un luogo dove "l'acqua sa di vino" e Nordhagen voleva che gli achievement del gioco lo riflettessero.

Che possiate solo vedere, e non ottenere, il trofeo finale, riflette la lotta delle persone che cercano di rendere l'America all'altezza dei propri ideali.

Questo messaggio, tuttavia, a volte si perde tra i giocatori PC di WtWTLW. Esaminando la sezione dei commenti su Steam, potete vedere i giocatori esprimere la loro frustrazione.

"Ho appena finito il gioco e mi è davvero piaciuto", ha scritto un giocatore. "Ma gli sviluppatori hanno completamente rovinato tutto con l'ultimo achievement".

L'esistenza di questo obiettivo irraggiungibile è persino sufficiente per escludere completamente alcune persone dall'acquisto.

"Mi piace collezionare trofei al 100%. Immagino che non passerò all'acquisto del gioco", ha scritto un utente.

Nordhagen comprende che la sua manipolazione della struttura degli achievement può essere insoddisfacente per alcuni giocatori, ma non si aspettava il tipo di risposte che ha ricevuto.

"Devo ammettere che all'epoca pensavo che fosse solo un piccolo tocco tematico intelligente, che le persone avrebbero apprezzato", ha detto. "Non avevo idea di quanto fosse grande la cultura del successo o di quanto fosse tossica".

Ha anche espresso simpatia per i giocatori che non sapevano che il gioco non può essere completato al 100% su PC (a differenza delle versioni console).

Tuttavia, per i giocatori Steam, non tutto è perduto, poiché uno scarso 0,3% dei giocatori ha il trofeo finale. C'è solo una soluzione disponibile per terminare il titolo al 100%: hackerare il gioco.

Fonte: Kotaku.