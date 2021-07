Xbox Game Pass è 'un modello insostenibile. Dura creare grandi AAA con un abbonamento da $10'

I servizi in abbonamento come Xbox Game Pass sono di tendenza come un modo per bilanciare i crescenti costi di sviluppo del gioco. Tuttavia, Shawn Layden, ex presidente di Sony Interactive Entertainment America, non è del tutto sicuro che i servizi simili a Game Pass riescano ad essere sostenibili, almeno non ancora.

Parlando in un'intervista con Games Industry, Layden ha sottolineato che mentre i giochi per PlayStation 4 hanno impiegato tra $ 100 e $ 150 milioni per svilupparsi in media, i giochi per PlayStation 5 raggiungeranno un eccesso di $ 200 milioni abbastanza presto. Ha espresso la preoccupazione sul fatto che sarà "molto difficile per più di una manciata di grandi aziende competere" una volta che i giochi di ultima generazione raggiungeranno il loro picco in termini di costi di sviluppo.

Layden è quindi passato alle dimensioni attuali del mercato delle console e al modo in cui l'industria dei giochi ha bisogno di utilizzare le piattaforme disponibili per trovare nuovi modi per aumentare la crescita dei ricavi. Xbox Game Pass offre ai giocatori un modo economico per accedere ai giochi, rendendo più facile per gli sviluppatori raggiungere un pubblico consolidato. Layden tuttavia è scettico sul fatto che i servizi simili a Xbox Game Pass siano in grado di recuperare i costi di sviluppo.

"È molto difficile lanciare un gioco da 120 milioni di dollari con un servizio in abbonamento che costa 9,99 dollari al mese", ha esordito Layden. "Dovrai avere 500 milioni di abbonati prima di iniziare a recuperare il tuo investimento. Ecco perché in questo momento devi assumere una posizione di leadership in perdita per cercare di far crescere quella base. Tuttavia, se hai solo 250 milioni di console là fuori, non arriverai a mezzo miliardo di abbonati. Allora, come si possono far quadrare i conti? Nessuno lo ha ancora capito".

È vero che i costi di sviluppo difficilmente potranno essere recuperati solo attraverso il numero di abbonati, ma Xbox Game Pass è solo una parte di una macchina. Gli editori hanno altre strade per i recuperi, nonché le vendite post-lancio, le microtransazioni, le vendite al dettaglio complete su altre piattaforme e così via. Ciò che fanno i servizi simili a Xbox Game Pass è aggiungere più entrate.

Fonte: Games Industry