Xbox Series S portatile? Microsoft presenta una valigia per i giocatori che si muovo spesso

Microsoft Flight Simulator è arrivato finalmente su console. Si tratta di uno dei titoli più attesi, che ora è disponibile su Xbox Series X/S. I creatori sono consapevoli del successo imminente e una delle filiali dell'azienda ha preparato una versione speciale di Xbox Series S: siamo sicuri che piacerà soprattutto ai giocatori che viaggiano spesso.

Xbox ANZ, la filiale Microsoft Australia e Nuova Zelanda, in occasione della premiere di Microsoft Flight Simulator, ha preparato una versione limitata di una valigia un po' particolare. All'interno troviamo la console Xbox Series S, due controller e un monitor. Ovviamente il tutto necessita di un alimentatore esterno, ma per un vero giocatore questo non è un problema.

"Un'altra stanza della tua casa, a casa di un tuo amico, una stanza d'albergo, assolutamente ovunque, i tuoi giochi preferiti possono ora essere giocati in un modo davvero unico", ha affermato Microsoft attraverso un tweet che potete visionare di seguito.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sfortunatamente l'unico modo per ottenerla è partecipare ad un giveaway che però è disponibile solo per i giocatori australiani e neozelandesi.

Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator approda oggi su Xbox Series X/S e Xbox One.

Fonte: Gamespot