Abandoned, l'ultima immagine scatena diverse teorie ma Hasan Kahraman non ci sta

Quando si pensava che le voci stessero per finire, Hasan Kahraman, direttore di Blue Box Game Studios, torna a fare la sua comparsa sui social. Questa volta si tratta di un'immagine che ha pubblicato su Twitter in cui compare il nome di Abandoned e sullo sfondo un uomo con una benda sull'occhio. Gli utenti hanno rapidamente iniziato a creare teorie su chi potrebbe essere l'uomo misterioso.

L'immagine del viso sullo sfondo assomiglia molto a Snake o Big Boss del franchise Metal Gear, ma i fan insistono sul fatto che potrebbe essere Solidus Snake di Metal Gear 2 a causa della posizione della benda. Non solo, ma alcuni utenti hanno sottolineato che il modello dell'uomo con la benda mostrato nell'immagine sarebbe un generico modello 3D acquistabile online.

Insomma, tutte queste teorie non sono piaciuta al creatore Hasan Kahraman, il quale attraverso Twitter si è sfogato: "Teorie come questa ci rendono le cose molto difficili. È necessario difendere l'arte che facciamo adesso? Qualsiasi modello con una benda sull'occhio assomiglierebbe al personaggio del nostro teaser. Perché dovremmo scegliere un modello da Internet e poi promuovere una vera esperienza con questo?"

Theories like these are what makes it real hard for us. Do we have to defend the art we make now? Any model with a eye patch would look like the character in our teaser. Why would we get a character model from the internet and then promote a realtime experience for that? — Hasan Kahraman (@HasanEKahraman) July 28, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per adesso di Abandoned sappiamo che il reveal verrà fatto il 10 agosto e che dal 29 luglio i fan possono già prescaricare l'app legata al trailer. Secondo le ultime indiscrezioni inoltre, Konami e Bloober Team potrebbero essere sponsor nell'intervista al boss di Blue Box Studios.

Fonte: Twitter