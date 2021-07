Abandoned: Konami e Bloober Team potrebbero essere sponsor nell'intervista al boss di Blue Box Studios

Come vi abbiamo riportato poco tempo fa, il boss di Blue Box Studios, Hasan Kahraman, oggi sarà il protagonista di un'intervista con il canale YouTube Al Hub.

In questa occasione, i fan potrebbero scoprire nuovi dettagli riguardo questo progetto che i rumor continuano a collegare a Hideo Kojima.

A quanto pare, però, sono emerse alcune informazioni riguardo questo evento del canale YouTube. Sembra, infatti, che Konami sarà lo sponsor del podcast.

In realtà, il logo del publisher è stato subito rimosso dal post che annunciava la trasmissione di oggi, ed è stato sostituito con quello di Bloober Team, lo studio di The Medium che, di recente, ha firmato una partnership proprio con Konami.

Ma oltre a questo, varie indiscrezioni vorrebbero Bloober Team al lavoro sul prossimo Silent Hill.

Che sia tutto collegato?

Per ora, Abandoned rimane un vero mistero e quello che sappiamo è che sarà un'esclusiva PS5. La speranza è che il boss di Blue Box rivelerà qualcosa in più nell'intervista di oggi.

