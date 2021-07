Abandoned per PS5 presto novità: Hasan Kahraman di Blue Box Studios sarà intervistato oggi

Mentre il mistero intorno ad Abandoned si infittisce sempre di più, nella giornata di oggi potremmo finalmente ricevere qualche dettaglio sull'esclusiva PS5.

Recentemente, il gioco di Blue Box Studios è stato accostato ad Hideo Kojima per l'ennesima volta. Un'immagine comparsa su Twitter, sembra chiaramente fare riferimento a Metal Gear Solid e molti fan sono convinti che Abandoned sia in realtà un nuovo progetto di Kojima.

Tuttavia, sembra che a breve riceveremo qualche novità su questo misterioso titolo esclusivo per PS5, poiché per la giornata di oggi è in programma un'intervista con il boss di Blue Box.

Stando a quanto comparso su Reddit, il capo dello studio Hasan Kahraman sarà protagonista di un'intervista con il canale YouTube Al Hub.

L'account Twitter del canale ha annunciato l'intervista con un tweet visibile qui sotto.

???????? ??????? ????? ?? ??? ?????? @HasanEKahraman ???? ?????? ??????? #Abandoned ?? ??????? @BBGameStudios

???? ?????? ?????? ?????? !



Our next interview will be with Hasan, Developer of the upcoming game #Abandoned from Blue Box.

Get ready pic.twitter.com/t0KOWPAzsB — Al Hub - ????? (@TheHubKW) July 27, 2021

La speranza è che da questa intervista possano emergere importanti dettagli sulla natura di questo misterioso progetto.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il playable teaser di Abandoned sarà disponibile dal 10 agosto 2021.

Fonte: Reddit.