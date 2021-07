Abandoned per PS5 ha una nuova immagine che sembra proprio legata a Metal Gear Solid

Abandoned per PS5 di Blue Box Studios rimane un mistero e l'ultima immagine dedicata al gioco non fa che alimentare le speculazioni su questo progetto.

In molti ritengono che questo Abandoned sia in realtà un titolo di Hideo Kojima ma, fino a questo momento, non sono emerse notizia ufficiali e il gioco rimane avvolto nel mistero.

Ora, l'ultima immagine condivisa dallo studio su Twitter sembra rafforzare le indiscrezioni sul possibile progetto di Kojima. Vedendo l'immagine, infatti, possiamo vedere il logo dell'app di Abandoned, Real Time Experience, ma sullo sfondo sembra esserci qualcuno di nostra conoscenza...

Sullo sfondo dell'immagine, spunta fuori un volto nero sfocato con una benda sull'occhio che sembra decisamente un riferimento a Snake e Metal Gear Solid.

Alcuni potrebbero dire che Snake porta la benda sull'occhio destro in MGSV, mentre qui vediamo la benda sull'occhio sinistro. A parte questo, il riferimento a Metal Gear Solid sembra chiaro.

Il playable teaser di Abandoned sarà disponibile dal 10 agosto 2021 e, in questa data, finalmente scopriremo se il progetto è davvero legato a Hideo Kojima o se il team sta cercando di attirare l'attenzione con indizi come questo.

