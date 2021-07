Activision Blizzard bufera senza fine con le azioni che iniziano a crollare e gli azionisti che lanciano un'indagine

Dopo le accuse di molestie sessuali nei confronti di Activision Blizzard, gli azionisti stanno indagando sulla società mentre le sue azioni iniziano a crollare.

Lo studio legale per i diritti degli azionisti Robbins LLP sta indagando su Activision Blizzard per determinare se alcuni funzionari e direttori della compagnia abbiano violato il Securities Exchange Act del 1934 e abbiano violato i loro doveri fiduciari nei confronti della società, secondo una nota condivisa su BusinessWire.

Di conseguenza, le azioni di Activision Blizzard sono diminuite fino al 7% nella giornata di ieri.

La società è stata scossa dalla causa intentata dallo stato della California per accuse di molestie e discriminazioni la scorsa settimana, spingendo il CEO di Activision Bobby Kotick a rispondere in una lettera aperta ai dipendenti e costringendo il team di World of Warcraft a eliminare riferimenti inappropriati.

Oggi, i dipendenti di Activision Blizzard hanno organizzato scioperi a sostegno della causa e per protestare contro l'attuale leadership. Molto probabilmente, le azioni continueranno a risentire di questa vicenda.

Fonte: VG247.