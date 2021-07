Digimon Survive è stato rinviato al prossimo anno

Brutte notizie per i fan di Digimon. Digimon Survive, gioco che sarebbe dovuto uscire quest'anno, è stato rinviato nuovamente, questa volta al 2022 secondo quanto il report finanziario di Toei Animation.

Toei Animation è la società responsabile del franchise Digimon insieme a molti altri grandi successi nel mondo degli anime tra cui Dragon Ball, One Piece e Sailor Moon. Sfortunatamente, quel rapporto finanziario rivela che i fan dovranno aspettare ancora un po' per giocare a Digimon Survive. L' ultimo report finanziario di Toei Animation rileva che c'è stato un graduale calo delle vendite dal 2019. Tuttavia, le cose sembrano stabilizzarsi per l'azienda e si prevede che riprenderà la crescita a partire dal 2022, anche se leggermente.

Digimon Survive è stato annunciato per la prima volta per i mercati occidentali quasi tre anni fa con una data di uscita prevista per il 2019. Successivamente è stata modificata nel 2020 per poi arrivare a quest'anno.

La data di lancio di Digimon Survive è ora programmata nel terzo trimestre del 2022. Ciò significa che il gioco dovrebbe essere lanciato tra il 1° luglio e il 30 settembre 2022.

Fonte: Gematsu