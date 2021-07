Ex di The Last of Us Parte II, God of War e Destiny creano il nuovo studio 'That's no moon'

Il nuovo studio di sviluppo di giochi That's No Moon sta aprendo a Los Angeles e San Diego, guidato da veterani dello sviluppo di giochi provenienti da alcuni dei più grandi studi del settore. That's No Moon intende creare esperienze guidate dalla narrazione attraverso media sia interattivi che lineari.

"Abbiamo iniziato That's No Moon con una visione singolare di creare storie e personaggi indimenticabili che definiranno e si estenderanno oltre il nostro mezzo", ha affermato Michael Mumbauer, CEO di That's No Moon, ex capo del Visual Arts Group di PlayStation. "Sono orgoglioso di condividere questa ambizione con un team di creatori così talentuosi e i nostri incredibili partner di Smilegate". Smilegate sta supportando sia That's No Moon che il suo gioco di azione e avventura di debutto, grazie a una partnership e un investimento di oltre $ 100 milioni.

"Smilegate è entusiasta di collaborare con gli storyteller e i creatori di giochi di That's No Moon per creare nuove esperienze che ispireranno empatia e connessioni personali più profonde con i giocatori di tutto il mondo", ha affermato Harold Kim, VP of Business Development di Smilegate. "Non vediamo l'ora di lavorare con loro e di continuare a investire in team di sviluppo visionari che cercano di portare nuove idee audaci e innovazione nei giochi".

Attualmente non sappiamo ancora il nome di questo gioco, ma molti degli sviluppatori provengono da una serie di franchise popolari, tra cui God of War, Destiny e The Last of Us Parte II. Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità.

Fonte: IGN