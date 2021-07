Fatal Frame/Project Zero Maiden of Black Water ha una data di uscita e un nuovo trailer

Dopo il suo annuncio durante l'E3 2021, Fatal Frame: Maiden of Black Water (da noi Project Zero) uscirà il 28 ottobre 2021. Il nuovo trailer pubblicato per l'occasione annuncia la data e fornisce uno sguardo abbastanza dettagliato su ciò che il titolo horror di Koei Tecmo offrirà.

Il trailer ci mostra la storia inquietante del titolo per Wii U 2014 e come l'esperienza è stata migliorata per l'era moderna. Ciò include una modalità foto, il che ha molto senso poiché lo strumento principale del gioco è davvero una fotocamera. Disponibile in digitale sui vari negozi, questa versione contiene anche nuovi costumi e accessori ispirati ai precedenti capitoli della serie horror.

"I giocatori vestiranno i panni di Yuri Kozukata, Ren Hojo e Miu Hinasaki mentre si avventurano sull'inquietante monte Hikami nella speranza di trovare coloro che sono precedentemente scomparsi. Per sconfiggere gli spiriti maligni ospitati nelle acque della montagna, dovranno padroneggiare la Camera Obscura - una macchina fotografica unica che può infliggere danni ai fantasmi dopo aver scattato una foto. Ogni scatto riuscito farà sì che uno spirito emetta frammenti di spirito" si legge nella descrizione del gioco.

Project Zero: Maiden of Black Water sarà disponibile quindi dal 28 ottobre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Fonte: Nintendo Life