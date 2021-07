Fortnite mappa rivoluzionata? Gli alieni stanno per 'rapire' intere sezioni dell'isola

La mappa di Fortnite è stata un po' statica ultimamente, ma sembra che stia per cambiare e in modo drastico.

Secondo le indiscrezioni, dopo l'aggiornamento 17.12, sembrerebbe che la nave madre aliena presto farà "a pezzi" l'isola.

Stando a dataminer come Hypex, luoghi nominati sulla mappa come Slurpy Swamp, Coral Castle e Corny Complex stanno per essere fatti a pezzi e rapiti dall'enorme nave madre aliena che si libra sopra l'isola.

EndymionFN, un altro dataminer, ha fatto trapelare immagini di come potrebbe apparire l'astronave madre sorvola queste location, aspirando parti con il raggio traente.

L'immagine qui sotto mostra uno screenshot in-game di come appare attualmente il "raggio di rapimento", ma questo dovrebbe cambiare leggermente tra ora e i rapimenti imminenti.

The Mothership will abduct these three POIs at some point:

- Coral Castle

- Slurpy Swamp

- Corny Complex



(keep in mind this abduction beam isn't final, it's the one used in early development by Epic)#Fortnite #FortniteLeaks pic.twitter.com/jNHPYhcsCC — EndymionFN (@EndymionFN) July 27, 2021

I prossimi rapimenti di punti di interesse potrebbero essere legati al timer vicino a un'astronave aliena al centro della mappa.

Attualmente si pensa che dopo che le aree sono state rapite, verranno trasformate in zone prive di gravità costituite dagli strani biomi.

Questo sarà il cambiamento di mappa più drastico nella Stagione 8 e sarà un gradito restyling per una mappa che è diventata fin troppo uguale nel corso del Capitolo 2.

