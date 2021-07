Halo Infinite: annunciata la data della tech preview. Questa sera sarà mostrata in uno streaming

Halo Infinite ha una tech preview che si terrà da domani, 29 luglio, fino al primo agosto. Questa fase di test, sarà mostrata in un evento questa sera.

Alle ore 23 italiane, 343 Industries mostrerà in uno streaming la tech preview alla quale parteciperanno gli sviluppatori.

In questa occasione, i fan in attesa di Halo Infinite, che sono stati selezionati per i test, avranno la possibilità di scoprire cosa includerà la tech preview.

Tomorrow, we?re going live with the first look at #HaloInfinite?s upcoming technical preview! Hear directly from the team about what?s in store, and how you?ll get in if you?re selected.



? Wednesday, July 28th @ 2PM PT

??: https://t.co/dda9QxxAU8

??: https://t.co/ZPEd9AiBUx pic.twitter.com/lQzaZP4Cs1 — Halo (@Halo) July 27, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Questa fase, consentirà ai giocatori di mettere mano al multiplayer di Infinite, un'esperienza online che sarà disponibile standalone e free-to-play.

I fan potranno provare la modalità Bot Slayer con le tre mappe Bazaar, Recharge e Live Fire, con il focus del gameplay sui bot.

Fonte: Twitter.