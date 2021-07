Interplay annuncia un grande ritorno con Fallout e Baldur's Gate...ma è tutto fake

Interplay Entertainment ha annunciato che l'account Twitter che afferma di rivelare a breve il rilancio dello storico sviluppatore è un fake.

Un account ora chiuso, @InterplayEnt, è stato attivo fino allo scorso fine settimana, promettendo che un rilancio dell'azienda (con il suo primo slogan "By gamers, for gamers" ripristinato) sarebbe arrivato a ottobre, con un annuncio formale previsto per oggi, 28 luglio.

Il falso account ha quindi pubblicato un comunicato stampa in cui affermava che la società avrebbe mirato a pubblicare nuovi giochi delle sue serie più note, tra cui Fallout, Baldur's Gate, MDK e altro. L'annuncio affermava anche che la nuova Interplay stava lavorando attivamente su 15 giochi, tra cui Messiah e ClayFighter, e avrebbe ristabilito più divisioni di sviluppo. Ecco il comunicato fake:

Tutto ciò ha causato qualche sospetto, in particolare perché la redditizia licenza di Fallout è detenuta da Bethesda e un nuovo gioco di Baldur's Gate è già in sviluppo presso Larian.

Come previsto, l'account Twitter ufficiale di Interplay, InterplayGames, ha smentito quanto affermato dall'account InterplayEnt, dicendo: "Abbiamo scoperto che ci sono account che impersonano Interplay su piattaforme di social media [...] Le dichiarazioni pubblicate da altri account non rappresentano Interplay. Apprezziamo coloro che hanno portato alla nostra attenzione quanto emerso".

Twitter ha successivamente chiuso l'account InterplayEnt. Non sono emersi dettagli su chi ci fosse dietro o sulle loro motivazioni. Dopo aver appreso che l'account era falso, molti fan hanno successivamente chiesto alla vera Interplay di lavorare su alcuni dei franchise dormienti menzionati.

Fonte: IGN.