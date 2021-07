Kena: Bridge of Spirits è stato rinviato e ha una nuova data di uscita

Il mese di agosto si prospettava davvero interessante con tante uscite degne di nota anche grazie alla presenza di Kena: Bridge of Spirits. Già, purtroppo ci tocca parlare al passato perché l'atteso progetto di Ember Lab è appena stato rinviato.

La notizia condivisa attraverso Twitter dagli sviluppatori ci indica anche la nuova data di uscita. Kena uscirà su PC, PS5 e PS4 il 21 settembre. Il titolo era atteso il 24 agosto e quindi fortunatamente si tratta di un rinvio di appena un mese dovuto soprattutto alla necessità di limare le ultime asperità del titolo.

"Abbiamo preso la difficile decisione di ritardare l'uscita di Kena fino al 21 settembre con lo scopo di perfezionare il gioco su tutte le piattaforme. Il team sta lavorando in maniera estremamente dura e sentiamo che il tempo extra sia cruciale per assicurare la miglior esperienza possibile. Sappiamo che molti tra voi non vedono l'ora di giocare al nostro titolo e apprezziamo la vostra pazienza mentre il team continua a lavorare per realizzare la miglior versione possibile di Kena. Grazie per il vostro fantastico supporto!"

Insomma, sicuramente una notizia spiacevole ma per avere tra le mani la miglior versione possibile di uno dei giochi che più ha saputo stupire di presentazione in presentazione possiamo sicuramente chiudere un occhio. La nostra prova di Kena: Bridge of Spirits rivela i tantissimi pregi di questo progetto e il rinvio di un mese potrebbe regalarci una perla completamente scevra di imperfezioni.