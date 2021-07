Microsoft Flight Simulator è finalmente atterrato su Xbox Series X/S e Xbox Game Pass

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Microsoft Flight Simulator è atterrato su Xbox Series X/S, dopo aver riscosso un grandissimo successo di critica e di pubblico nella sua versione PC, pubblicata lo scorso anno. Disponibile sin da subito su Xbox Game Pass, il famosissimo simulatore di volo permetterà anche agli utenti console di sorvolare una riproduzione fedele del nostro bel pianeta, ricreata grazie all'ausilio dei dati satellitari raccolti da Bing Maps ed alla potenza dei server Azure.

La versione console promette un'esperienza assolutamente in linea con quanto vissuto fino ad oggi dagli utenti PC, con una spruzzata di novità che impreziosiscono un'offerta di base già clamorosa a livello qualitativo e contenutistico. Accanto ad una rinnovata modalità addestramento, troviamo infatti anche svariate introduzioni a livello di gameplay (come un nuovo sistema di aiuti durante il volo, la possibilità di atterrare anche sugli specchi d'acqua, una mappa migliorata e molto altro) e un'inedita modalità che permette di visitare direttamente alcuni tra i punti di interesse più meravigliosi del pianeta, come Rio de Janeiro, il Monte Everest o le Piramidi.

In futuro, poi, il titolo verrà costantemente aggiornato con l'aggiunta di nuovi contenuti, che andranno ad ampliare a dismisura un'esperienza che potrebbe davvero rappresentare il non plus ultra per gli appassionati del genere per molto, moltissimo tempo. Come confermato nella nostra recensione a cura dal nostro Gianluca Musso, infatti, le promesse fatte dagli sviluppatori sono state mantenute pienamente, visto che ci ritroviamo tra le mani uno dei migliori porting da PC che si siano mai visti.

Complimenti a Jorg Neumann ed al suo team, buon volo a tutti!