NieR Re[in]carnation per mobile disponibile da oggi in occidente

Dopo la sua straordinaria performance in Giappone, NieR Re[in]carnation di Square Enix esce oggi in Nord America e in Europa.

Secondo l'account Twitter ufficiale del gioco, il titolo sarà disponibile durante il pomeriggio. Sviluppato da Applibot, il gioco di ruolo sarà lanciato su dispositivi iOS e Android.

A differenza di NieR: Automata e NieR Replicant, NieR Re[in]carnation segue un sistema di combattimento a turni. Incontrerete anche un numero di personaggi che possono unirsi al vostro gruppo.

La storia si concentra su una misteriosa ragazza che vaga per uno strano mondo chiamato Cage.

We?re elated to confirm that NieR Re[in]carnation will be launching on schedule on July 28th PDT in the afternoon as scheduled!

We apologize for any inconvenience this may have caused and appreciate your continued patience as we enter the home stretch. — NieR Re?in?carnation EN (@NieRReinEN) July 28, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Oltre a sperimentare diverse storie, armi e a partecipare a battaglie che coinvolgono i personaggi, la ragazza si imbatte anche in un oscuro mostro. La sua storia e il modo in cui si relaziona alla ragazza costituisce il punto cruciale della trama.

NieR Re[in]carnation ha superato i 10 milioni di download in Giappone a marzo 2021, quindi sarà interessante vedere le sue prestazioni in occidente.

Fonte: Gamingbolt.