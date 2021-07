I PC di fascia alta sono vietati in alcuni stati USA perché...consumano troppo

I giochi per PC stanno per diventare molto meno impressionanti in alcuni stati USA. California, Colorado, Hawaii, Oregon, Vermont e Washington stanno infatti vietando i PC da gioco di fascia alta a causa delle nuove normative sul consumo energetico. Conseguentemente i rivenditori stanno bloccando gli ordini contenenti i componenti migliori in questi sei stati tra cui Dell con la sua linea Alienware.

Questi stati impediscono in sostanza ai giocatori di acquistare PC da gioco con specifiche elevate a causa di queste normative. L'aggiunta di determinati componenti a un PC può comportare quindi la violazione delle regole sul consumo energetico, bloccando i giocatori di questi stati dal creare impostazioni più elevate per una migliore esperienza di gioco.

Le combinazioni di PC desktop e monitor possono consumare molta più energia rispetto un laptop, un notebook o un tablet. Di conseguenza i PC di fascia alta sono nel mirino della nuova legislazione e, sebbene i PC personalizzati non siano completamente vietati, i consumatori non saranno in grado di dotarle di tutti i componenti di fascia alta.

Secondo quanto riportato infatti da un utente Reddit, Dell si rifiuta di fornire PC contenenti una CPU Ryzen 5800 e una GPU Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Fortunatamente, le console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X/S non sono prese di mira da questo regolamento.

