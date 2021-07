PS5 oltre 10 milioni di unità vendute. È la console venduta più velocemente nella storia di Sony

PlayStation 5 è la console di gioco più venduta di Sony dopo aver superato i 10 milioni di vendite in tutto il mondo. La nuova console ha raggiunto la cifra il 18 luglio, poco meno di un mese più veloce rispetto a PlayStation 4.

Altri dati di vendita pubblicati da Sony includono che Spider-Man: Miles Morales ha venduto oltre 6,5 milioni di copie dal suo lancio lo scorso anno. Le esclusive come Returnal, lanciata ad aprile, ha superato le 560.000 copie, mentre Ratchet & Clank Rift Apart uscito il mese scorso ha venduto oltre 1,1 milioni di copie.

"Affrontando sfide di approvvigionamento e una pandemia globale, siamo orgogliosi di aver offerto un'esperienza di gioco trasformativa che sta affascinando i giocatori di tutto il mondo. Tutti in SIE si sono impegnati al massimo per rendere l'esperienza PlayStation migliore che mai" ha dichiarato Veronica Rogers, Senior Vice President, Global Head of Business Operations di Sony.

"Siamo incredibilmente grati ai nostri fan per l'incredibile accoglienza di PS5 e il nostro crescente portafoglio di intrattenimento di gioco. Senza il vostro supporto e la vostra fiducia, questo primo successo non sarebbe stato possibile. Stiamo facendo progressi costanti con l'offerta globale disponibile e non vediamo l'ora che arrivi il giorno in cui tutti coloro che desiderano una PS5 potranno facilmente averne una".

Fonte: SIE