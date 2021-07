PS5: Ratchet & Clank Rift Apart a quota 1,1 milioni di copie vendute, Returnal arriva a 560.000

Sony ha recentemente confermato che PS5 ha venduto oltre 10 milioni di unità in tutto il mondo e ha anche fornito dati di vendita per alcune delle sue esclusive uscite recentemente: forse ciò non sorprende, ma sono andate molto bene.

Tra queste troviamo che Marvel's Spider-Man: Miles Morales di Insomniac Games ha venduto oltre 6,5 milioni di copie dalla sua data di uscita il 12 novembre 2020, MLB The Show 21 di San Diego Studio è il titolo più venduto nella storia del franchise con oltre 2 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme, con il gioco che ha raggiunto più di 4 milioni di giocatori dalla sua data di uscita, il 16 aprile 2021. Returnal di Housemarque, la nuova IP lanciata con un importante successo di critica, ha venduto più di 560.000 copie dalla sua data di uscita, il 30 aprile 2021 e infine, Ratchet & Clank: Rift Apart di Insomniac Games ha venduto oltre 1,1 milioni di copie dalla sua data di uscita dell'11 giugno 2021.

Tutti i dati si riferiscono al 18 luglio 2021, pertanto i dati potrebbero essere già saliti leggermente. Ad ogni modo, Sony è entusiasta di questo successo stellare, non solo per la sua console ma anche per i giochi.

Attualmente mancano altri giochi esclusivi PS5 usciti come Demon's Souls, Sackboy: Una Grande Avventura e Destruction AllStars.

