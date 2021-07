PS5 che scarseggiano, il CEO di Sony Jim Ryan si dice dispiaciuto di non poter soddisfare la domanda

Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment, ha confessato di sentirsi dispiaciuto per l'incapacità di soddisfare la domanda di PlayStation 5, soprattutto perché non vede miglioramenti all'orizzonte.

In una conversazione con Reuters, Ryan ha affermato che la carenza di componenti sta causando ulteriori problemi, ma ha comunque prodotto e venduto un numero record di console PS5. Tuttavia, questo non significa che presto ci siano miglioramenti e la possibilità di entrare in un negozio e acquistare una PS5 con facilità. "Stiamo realizzando più PlayStation più velocemente che mai, il che mi rende felice. Ma d'altra parte, siamo ancora lontani dall'essere in grado di soddisfare tutta la domanda, il che mi fa stare male", afferma Ryan. "I nostri partner stanno andando molto bene, ma la carenza di chip è sicuramente una sfida che stiamo affrontando tutti".

PS5 è la console più veloce a raggiungere i 10 milioni di unità vendute e Ryan è soddisfatto di questo risultato, soprattutto perché batte le prestazioni di PS4, ma c'è ancora molto da fare per soddisfare l'elevata domanda.

Non solo, ma anche i giochi esclusivi per la console next-gen hanno registrato un incredibile successo.

Fonte: GamingBolt