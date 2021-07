PlayStation sempre più esclusive su PC! 'Nixxes ci darà una grandissima mano'

Sony potrebbe non aver fatto tante mosse per acquisire studi come Microsoft. Tuttavia, questo mese Sony ha annunciato l'acquisizione di Nixxes. Questo è uno studio di sviluppo che, da oltre un decennio, ha lanciato molti porting per PC. Tuttavia, ora sembra che la società lavorerà esclusivamente sui giochi PlayStation per la piattaforma PC. Almeno secondo una recente dichiarazione del CEO di PlayStation Jim Ryan.

È stato più o meno ipotizzato che Nixxes sia stato acquistato per i porting su PC di IP PlayStation. Tuttavia, il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan in una nuova intervista sulla pubblicazione Famitsu ha spiegato che Sony era soddisfatta di ciò che poteva realizzare per quanto riguarda la possibilità di fornire le proprie IP alla piattaforma PC. Tuttavia, non vedono l'ora di ricevere l'aiuto di Nixxes per quanto riguarda i futuri porting.

Durante un'altra intervista, Ryan ha spiegato di come la produzione di semiconduttori abbia ancora problemi di rifornimento: il CEO di Sony si è detto quindi dispiaciuto di non poter sopperire all'enorme domanda di PS5 da parte dei fan di tutto il mondo.

A questo punto è probabile che vedremo più IP PlayStation farsi strada su PC: tra queste ci sarà anche Bloodborne? Per adesso i fan del gioco possono provarlo su PC grazie a PlayStation Now.

