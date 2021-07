The Forgotten City, da mod di Skyrim a gioco a tutti gli effetti è ora disponibile

Tempo fa un modder aveva creato una mod per Skyrim che ruotava attorno ad un misterioso omicidio: dal suo lancio la mod ha fatto strada, diventando un gioco standalone, grazie alla collaborazione con il publisher Dear Villagers.

Stiamo parlando di The Forgotten City, un thriller storico narrativo basato proprio sulla pluripremiata mod. La mod Forgotten City è stata originariamente pubblicata nel 2015 su Skyrim e da allora ha collezionato diversi premi. Questa mod ha trasformato l'esperienza di Skyrim in un misterioso omicidio, con il giocatore che si mette nei panni di un detective per scoprire la verità dietro quanto accaduto. The Forgotten City è stato molto spesso elogiato per la sua narrazione, migliorata dai vari puzzle, dalla dinamica del loop temporale e dai finali multipli.

Il nuovo gioco ha la stessa premessa della mod, ma porta i giocatori in un'ambientazione completamente nuova. Invece di una storia in stile Skyrim, i giocatori sono intrappolati in una città sotterranea durante l'Impero Romano. Per rendere il tutto più reale possibile, il team di sviluppo ha lavorato assieme a due consulenti storici che li hanno seguiti durante la creazione della storia, dell'arte e dell'architettura.

I giocatori possono aspettarsi un'esperienza simile alla mod di Skyrim ma con miglioramenti nell'animazione, nelle meccaniche di gioco e nella narrazione. The Forgotten City è disponibile ora su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. La versione per Nintendo Switch arriverà entro la fine dell'anno. Se siete curiosi, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: The Gamer