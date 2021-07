World of Warcraft rimuoverà i 'contenuti inappropriati' da WoW e WoW Classic

Mentre i team di Activision Blizzard fanno i conti con le conseguenze della causa della scorsa settimana, il team di sviluppo di World of Warcraft ha pubblicato una dichiarazione su Twitter annunciando che rimuoverà i riferimenti inappropriati sia da WoW che da WoW Classic.

Questo è anche il primo Tweet dell'account da quando è stata annunciata la causa.

In una dichiarazione pubblica firmata dal team di World of Warcraft, gli sviluppatori hanno annunciato che mentre lo studio porta avanti i piani per migliorare il posto di lavoro, ci sarà un'azione immediata.

Gli sviluppatori stanno lavorando per "rimuovere i riferimenti che non sono appropriati per il nostro mondo. Questo lavoro è in corso e nei prossimi giorni vedrete molti di questi cambiamenti sia a Shadowlands che a WoW Classic".

Il team di WoW non ha nominato alcun cambiamento specifico che arriverà al gioco. WoW ha diversi riferimenti a sviluppatori e membri del team, alcuni dei quali sono stati nominati nella causa del California Department of Fair Employment and Housing.

Un esempio è un riferimento ad Alex Afrasiabi, direttore creativo di World of Warcraft che è stato specificamente nominato nella causa. I documenti dicono che il suo comportamento tra il personale femminile era così inappropriato che il suo ufficio è stato soprannominato "Crosby Suite", un riferimento al presunto stupratore Bill Cosby.

Afrasiabi può essere trovato come NPC in WoW con il nome "Field Marshal Afrasiabi".

La scorsa settimana, Activision Blizzard è stata accusata di discriminazione e molestie sessuali sul posto di lavoro e, da poco, è arrivato il commento del CEO Bobby Kotick.

