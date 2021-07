Xbox diventerà una 'deliziosa' ciambella il prossimo mese

Krispy Kreme UK ha collaborato con Xbox per creare una ciambella in edizione limitata.

Chiamata "The Nexus Level", è realizzata con "un irresistibile impasto leggero e soffice, con una pasta ricca immersa nella glassa e decorata con l'iconico design Xbox Nexus".

Per accompagnare questo annuncio, Krispy Kreme ha pubblicato un video che parodia il trailer di rivelazione di Project Scarlett di Microsoft.

Potrete ottenere la ciambella di Xbox dal 2 al 22 agosto nei negozi Krispy Kreme o attraverso consegna online.

La prima dozzina vi farà guadagnare un mese di abbonamento gratuito a Xbox Game Pass e l'ingresso a un'estrazione a premi per vincere una Xbox Series S. Potete acquistarne altre dozzine per maggiori possibilità di estrazione di premi, ma gli abbonamenti Game Pass sono limitati a uno per cliente.

Fonte: Eurogamer.net.