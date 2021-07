Xbox Games With Gold di agosto, ecco i giochi annunciati da Microsoft

Anche stavolta siamo arrivati al solito appuntamento di fine mese: Microsoft ha annunciato quali saranno i giochi disponibili nel mese di agosto per tutti gli abbonati ad Xbox Games With Gold e questa volta ci sono chicche molto interessanti. Ma vediamo quali sono.

Darksiders III - dal 1° al 31 agosto

Fai ritorno alla Terra devastata dall'apocalisse in Darksiders III, un action-adventure hack and slash in cui vestirai i panni di Furia e la aiuterai a dare la caccia ai Sette Peccati Capitali. Furia, la più enigmatica e imprevedibile dei quattro Cavalieri dell'Apocalisse, dovrà riuscire dove altri hanno fallito: riportare l'equilibrio tra le forze che hanno sconvolto la Terra.

Yooka-Laylee - dal 16 agosto al 15 settembre

Esplora mondi immensi e bellissimi, incontra (e affronta) un cast unico di personaggi e raccogli tanti oggetti con gli inseparabili Yooka (quello verde) e Laylee (la pipistrellina), che vivranno un'avventura epica per fermare l'inquietante magnate Capital B!

Lost Planet 3 - dal 1° al 15 agosto

Con diverse modalità multigiocatore e un'appassionante esperienza cinematografica a giocatore singolo, Lost Planet 3 indaga più a fondo nell'universo di Lost Planet, portando alla luce verità nascoste dell'eccezionale ambientazione di E.D.N. III.

Garou: Markl of the Wolves - dal 16 al 31 agosto

È l'ultimo titolo della serie Fatal Fury. Con il nuovo eroe "Rock Howard", figlio unico di Geese Howard e cresciuto dal leggendario lupo Terry Bogard, inizia la storia dei nuovi lupi. Non è solo il sistema che si è rinnovato, ma anche tutti i personaggi sono nuovi arrivati ​​tranne Terry Bogard. Non perdere queste battaglie estreme.

Fonte: Xbox