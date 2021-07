Xbox numeri record grazie a Game Pass e console! Le entrate crescono dell'11%, +172% l'hardware

Il report sugli utili del quarto trimestre fiscale di Microsoft contiene principalmente buone notizie per il dipartimento Xbox. Mentre il calendario di uscite del 2021 ha creato un mercato lento per i giochi third party, Xbox ha riportato una crescita continua delle vendite hardware e degli abbonamenti Xbox Game Pass.

Le entrate complessive dei giochi sono aumentate di $ 357 milioni, un aumento dell'11% anno su anno, a $ 3,7 miliardi. Le entrate hardware sono cresciute del 172% a causa della continua forte domanda per Xbox Series X|S. I ricavi da contenuti e servizi sono diminuiti del 4%, ovvero 128 milioni di dollari.

I 3,7 miliardi di dollari sono ancora entrate complessive superiori a quelle rivelate nel report del terzo trimestre di Microsoft. Anche Microsoft si sta dirigendo verso una stagione festiva, sostenuta dall'imminente lancio di Halo Infinite.

Per ora, tuttavia, l'ultimo anno e mezzo di crescita fulminea per l'industria dei videogiochi sembra diminuire. Microsoft osserva nel suo report che i grandi numeri dello scorso anno sono stati guidati in gran parte dagli scenari di permanenza a casa, quando i clienti affamati di intrattenimento in quarantena si sono rivolti ai videogiochi. Ora che almeno alcune parti del mondo hanno allentato le restrizioni, le attività domestiche come i videogiochi stanno rallentando.

Il 2021 è stato anche un anno complessivamente lento per le nuove uscite di videogiochi. Mentre i titoli Microsoft sono in ripresa, con Psychonauts 2 del prossimo mese che segna l'inizio di un lancio lento ma costante di contenuti, molti sviluppatori hanno lottato con rinvii di produzione a causa dello smart working.

Di conseguenza, molti dei grandi giochi third party previsti nel 2021 sono stati rinviati, anche al 2022. Poiché gran parte del margine di profitto di Microsoft su Xbox dipende dalle vendite di software, un calendario di lancio debole influisce sui contenuti e sui servizi di gioco della società.

Nonostante ciò, Microsoft ha fatto crescere silenziosamente il suo pubblico Xbox, con entrate hardware elevate e continue per Xbox Series X|S.

Microsoft non include numeri specifici sulle entrate hardware e non ha rivelato i dati di vendita per le sue console.

Microsoft ha anche riferito che gli abbonati al suo servizio Game Pass mostrano un coinvolgimento complessivo molto più elevato rispetto ai non abbonati, giocando il 30% in più di generi, il 40% in più di giochi e spendendo il 50% in più.

Il report fiscale del quarto trimestre rileva una crescita non specificata anche degli abbonamenti Xbox Game Pass, sebbene Microsoft continui a tacere sui numeri effettivi. L'ultima volta che abbiamo sentito qualcosa è stato a gennaio, quando Microsoft ha parlato di 18 milioni di abbonati a Game Pass.

Fonte: Geekwire.