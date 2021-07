Xbox Series X/S le console vendute più velocemente nella storia di Xbox. Si stimano più di 6,5 milioni di unità

Xbox Series X e Xbox Series S sono ufficialmente le console Xbox vendute più velocemente nella storia della compagnia, secondo il CEO di Microsoft, Satya Nadella.

Questa notizia è arrivata come parte del report sui guadagni dell'azienda, durante il quale Microsoft ha annunciato di aver venduto più console X e S rispetto a qualsiasi altra generazione di console Xbox precedente, con la domanda che continua a superare l'offerta disponibile.

Si prevede che le limitazioni alla fornitura di Xbox e altri hardware di gioco continueranno per qualche tempo a causa di una continua carenza di chip, con il CEO di Intel che afferma che la carenza potrebbe protrarsi anche nel 2023.

Accanto a questa notizia, Nadella ha ribadito il recente impegno dell'azienda ad essere "all-in on gaming", qualcosa che ha detto già a giugno insieme all'annuncio che la società lavorerà con i produttori di TV globali per incorporare i giochi Xbox direttamente nelle TV connesse a Internet.

Stando a quanto riportato dall'analista Daniel Ahmad, le stime indicano 6,5 milioni di unità vendute al 30 giugno, un dato che quindi ora sarà inevitabilmente aumentato:

We estimate that the Xbox Series X|S total sell in was 6.5m as of June 30, 2021.



Compared to our estimate of 5.7m for Xbox One and 5.0m for Xbox 360 in the same timeframe.



Supply for Series X|S improved in the past quarter, with hardware revenue up 20% QoQ. https://t.co/ypHqyTqZzo — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 27, 2021

Le entrate gaming della società nel suo trimestre finanziario più recente sono aumentate di $357 milioni o dell'11% anno su anno, trainate in gran parte dalle vendite di console Xbox. In particolare, le vendite hardware sono aumentate del 172% anno su anno.

Questo aumento è stato in qualche modo compensato dal calo dei ricavi dei contenuti e dei servizi Xbox di $128 milioni o del 4% grazie a un minor numero di giochi third party usciti nell'ultimo trimestre, mentre i ricavi dei giochi sono stati forti rispetto allo scorso anno a causa dei lockdown.

Sfortunatamente, Microsoft non ha fornito un aggiornamento sui numeri degli abbonati Game Pass.

