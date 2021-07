A Memoir Blue è una magica narrazione raccontata attraverso il movimento dell'acqua

A Memoir Blue è un viaggio suggestivo con una campionessa di nuoto di nome Miriam che, nel giorno del suo più grande successo, inizia a riflettere su ricordi dimenticati da tempo.

La storia del gioco si basa su un viaggio d'infanzia che la sviluppatrice ha fatto con sua madre. "Il mio ricordo da bambina era che avevamo fatto una meravigliosa gita di un giorno nella vicina città di mare, ma quando sono diventata più grande mi sono resa conto che mia madre mi aveva portato con sé mentre scappava di casa" racconta.

Sebbene il gioco sia stato costruito attorno a questa storia personale, si è rapidamente espanso in un mondo su larga scala che i giocatori possono esplorare in maggiore dettaglio. Gli eventi veri sono ancora al centro del gioco con alcune aggiunte creative per aiutare i nostri giocatori a capire cosa prova Miriam mentre avanza lungo il suo viaggio. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

A Memoir Blue non ha ancora una data di uscita ma arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

