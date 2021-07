Abandoned è Metal Gear Solid 6. Un insider e giornalista non ha dubbi

Abandoned per PS5 di Blue Box Studios rimane avvolto nel mistero ma, secondo un insider e giornalista russo, si tratterebbe di un nuovo Metal Gear Solid, il che confermerebbe gli ultimi rumor emersi.

Secondo Anton Logvinov, non si tratterebbe di uno spin-off come Metal Gear Rising, ma di un nuovo gioco della serie principale.

"Abandoned sembra proprio MGS6. Konami ci sta lavorando, lo so da molto tempo e a quanto pare qualcuno ha deciso di imitare la campagna marketing di Kojima", scrive su Twitter l'insider russo.

Ai tempi di MGSV, il titolo fu annunciato come un progetto di Moby Dick Studio con il titolo The Phantom Pain e sviluppato da un certo Joakim Mogren, ovvero l'anagramma di Hideo Kojima. Alla fine, questo progetto si rivelò Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

In realtà, l'insider non esclude che Abandoned sia in realtà un remake di un gioco della serie. Ma Anton Logvinov sembra non avere dubbi sul fatto che il titolo di Blue Box sia un MGS.

L'insider può essere ritenuto abbastanza affidabile, poiché in passato ha rivelato in anticipo le edizioni PC di Death Stranding e Horizon Zero Dawn.

