Crimson Desert dai creatori di Black Desert Online ha stupito tutti ma purtroppo non uscirà nel 2021

Un altro gioco atteso per quest'anno ha subito un rinvio. Si tratta di Crimson Desert dei creatori di Black Desert Online.

Il titolo era atteso entro il 2021 ma Pearl Abyss ha confermato che i fan dovranno attendere ancora un po'.

Su Twitter, lo studio ha spiegato i motivi che hanno portato a questa decisione:

"Attualmente stiamo lavorando duramente al gioco, che si è evoluto con nuove avventure ed esperienze. Tuttavia abbiamo bisogno di più tempo per aggiungere nuove idee al fine di ottenere un prodotto ancora più ricco."

"Vogliamo fornire la migliore esperienza possibile ai giocatori e al contempo salvaguardare la salute del team, per questo abbiamo deciso di rinviare il lancio di Crimson Desert. Più avanti annunceremo una nuova finestra di uscita."

Come già detto, quello di Crimson Desert è solo l'ultimo di una lunga serie di rinvii. Di recente, infatti, abbiamo appreso che anche Kena: Bridge of Spirits è stato rinviato e ora ha una nuova data di uscita.

