Eastward, il 'The Last of Us' in pixel art in un lungo video gameplay

L'editore Chucklefish e lo sviluppatore Pixpil hanno svelato 25 minuti del titolo RPG Eastward. Attraverso una buona sessione di gameplay, possiamo conoscere il suo fantastico mondo e la sua affascinante arte che attinge soprattutto da tutto ciò che abbiamo potuto vedere negli anime degli anni '90.

Con Eastward troviamo un altro gioiello di un mercato talentuoso come quello di Shanghai. La trama ha un tono apocalittico, poiché le società stanno per scomparire, proprio come la razza umana. Vestiremo i panni un minatore di nome John, che incontra una giovane donna di nome Sam in una struttura segreta. In un viaggio che li unirà per sempre, dovranno scoprire qual è l'origine di Sam e il mistero nascosto dalle creature che iniziano a devastare tutte le città. Il nostro mezzo di trasporto principale sarà una ferrovia, che ci trasporterà attraverso un intero continente, potendo fermarci in diverse località da esplorare.

Naturalmente, i giocatori dovranno affrontare tutti i tipi di nemici, usando pistole, lanciafiamme o persino una padella. Sarà possibile lo scambio tra John e Sam, poiché ognuno avrà abilità diverse necessarie per avanzare e risolvere enigmi. Di seguito potete dare uno sguardo al video.

Eastward sarà disponibile su PC e Nintendo Switch, ma attualmente non c'è ancora una data di uscita precisa.

Fonte: Nintendo Life